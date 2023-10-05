«Розанова лежала на полу»: Баталов рассказал о том, как актриса едва не погибла

Актер Сергей Баталов рассказал, как пережил политический кризис 93-го года, об этом сообщает mk.ru.

Ровно тридцать лет назад в России случился внутриполитический конфликт, жертвами которого стали сотни человек. В октябре 1993 года Белый дом, в котором заседал Съезд народных депутатов был расстрелян из танков. Актер Сергей Баталов рассказал, что тоже застал то время, так как был в Москве.

«Я служил в Театре на Малой Бронной, мы репетировали. Знаете, как бывает: театр отдельно, жизнь отдельно... И я помню, что Ирина Юрьевна Розанова во время этих событий находилась на съемках в "Останкино". И когда стреляли, она лежала на полу», — вспомнил актер.

Уже после октябрьских событий Баталов приезжал в гости к актеру Театра Вахтангова Владимиру Иванову. Там он тоже обнаружил следы от мятежа.

«У него дом выходил на Белый дом, и он мне показывал отверстия от пуль. Это было страшно», — рассказал Баталов.

Ранее мы писали о том, что Наталья Варлей припомнила Лии Ахеджаковой ее слова о событиях 1993 года. Тогда звезда «Служебного романа» поддержала расстрел Белого дома.