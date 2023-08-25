Роза Сябитова рассказала, как распознает ложь участников шоу «Давай поженимся!». Сваха поделилась откровением с изданием kp.ru.

Поклонников проекта ждет радостная новость: совсем скоро он вернется в эфир ТВ. Правда, в обновленном формате. В беседе с журналистами Роза рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается во время общения с героями шоу.

Как выяснилось, не все участники говорят правду. По словам Сябитовой, она с легкостью может распознать ложь по жестам, поведению человека. Также перед началом съемок телеведущие получают полную информацию о гостях передачи. Роза тщательно изучает досье на участников, вот почему, когда они начинают обманывать, сваха сразу на это реагирует.

«И у меня, и у Ларисы есть свои способы, как выявить эту ложь более художественно. Мы умело выводим героя на чистую воду», — похвасталась знаменитость.

При этом уловки телеведущих вырезают из эфира, поскольку его время ограничено.

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