«Эстрадницу потянуло в фолк-музыку»: Полина Гагарина выступила с обращением к хейтерам

Полина Гагарина ответила на комментарии поклонников о новом стиле песен. В микроблоге исполнительница заявила, что она не только стала выпускать музыку в другом жанре, но и решила попробовать себя в роли актрисы.

Недавно артистка записала трек «Родной», который сильно отличается от ее прошлых композиций. В свою очередь, фанаты потребовали вернуть старое звучание.

Полина Гагарина вышла на связь в соцсетях и ответила на критику поклонников.

«Эстрадницу потянуло в фолк-музыку. Больше вам скажу: меня и в актерство потянуло, и я имею на это полное право, ведь у меня высшее образование по профилю «драматическая актриса», – заметила исполнительница хита «Спектакль окончен».

Певица подчеркнула, что такие изменения в ее карьере неслучайны. Как утверждает Гагарина, в ее жизни больше нет драмы.

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