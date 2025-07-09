«На пути воссоединения»: Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться

Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2025 года Паулина и Федор объявили о разводе в соцсети. Знаменитости посвятили друг другу пост, в котором отметили, что расстаются без взаимных претензий. При этом они не стали уточнять причину разрыва. Однако недавно подписчики заметили, что публикация исчезла из блога актрисы, что спровоцировало разговоры об их воссоединении. И, действительно, как утверждает источник, пара передумала разводиться.

«Федор пытается вернуть жену», — заявил инсайдер.

Подобную информацию подтвердила подруга семьи. Утверждается, что Паулина и Федор почти помирились, поэтому никто из них не подал на развод.

«Думаю, они тихо сойдутся, но не будут делать из этого пиар. Они и раньше нечасто выходили вместе в свет, может, раз в год появлялись на кинофестивалях. И сейчас им совсем не хочется обсуждать личную жизнь на страницах таблоидов», — высказалась подруга семьи.

Также женщина опровергла слухи о романах режиссера после расставания с Паулиной. По ее словам, Бондарчук сосредоточен на работе и воссоединении с актрисой.

«Он на пути воссоединения с любимой женой», — пояснила приятельница пары.

Ранее сестра Бондарчука рассказала про его сходство с 4-летним сыном от Андреевой. Подробности читайте в этой новости.