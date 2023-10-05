Роза Сябитова, помогавшая искать жениха Клаве Коке, высказалась по поводу ее выбора

На телеканале «Пятница!» завершился романтический проект «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока искала свою любовь. Находившаяся уже пару лет без отношений артистка решилась на эксперимент и действительно обрела счастье. Вот только ее выбор многие не одобрили. Не совсем его поняла и сваха Роза Сябитова, которая помогала молодой вокалистке на шоу.

Из всех участников исполнительница предпочла 25-летнего Александра Поверина, работающего моделью. С первых выпусков Клава отмечала, что ей нравится его внешность, и ее тянуло к молодому человеку. В финале Сябитова предупредила певицу, что данный конкурсант – это не совсем ее история, так как он не про семью. С ним Коку ждут яркие эмоции и страсть, но все это будет временно.

«Будете биться в эмоциях, в любовных страстях, тут к гадалке не ходи. То есть если хочешь такой яркой и короткой жизни, то, значит, к Сашеньке», - заявила Сябитова.

Предостережение свахи не смогло повлиять на выбор Клавы, и она все-таки остановилась на Александре. После окончания проекта прошло уже три месяца, и молодые люди по-прежнему вместе. Сама Кока призналась, что нашла свое счастье, поэтому старается не обращать внимание на негатив в социальных сетях.

Отметим, что многие поклонники певицы недовольны ее выбором, так как считают Поверина поверхностным и нацеленным лишь на пиар человеком. Они думают, что Клава повелась на внешность и из-за этого разбила сердца более достойным кандидатам.

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