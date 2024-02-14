Роза Сябитова поделилась формулой успеха в личной жизни

Ведущая «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова рассказала о формуле счастливой личной жизни. Об этом она заявила в эфире НСН.

По словам Сябитовой, не нужно страдать из-за одиночества в День всех влюбленных, лучше поставить себе определенную цель и действовать, преодолевая сложности. Она уточнила, что, если человек испытывает дискомфорт от чувства одиночества, следует «сделать все», чтобы найти себе партнера, в том числе – ознакомиться с книгами об отношениях или обратиться в специализирующиеся на этом организации.

«Все браки на небесах. Можно позвонить в небесную канцелярию и поинтересоваться: «Когда?». Мало хотеть – надо действовать, либо нужно перестать хотеть», — поделилась ведущая «Давай поженимся!».

Сваха отметила, что формулой успеха является привычка справляться с трудностями и способность достигать поставленных целей. Роза также посоветовала обратиться к знакомым с просьбой помочь подобрать пару и «встретиться с кем-то».

Ранее Роза Сябитова призналась, что попросила детей кремировать ее после смерти.