«Детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти»: Сябитова раскрыла детали своих похорон

Телесваха Роза Сябитова призналась, что дала своим детям четкие указания, как именно следует поступать после ее смерти. Ведущая «Давай поженимся» решила отказаться от погребения в пользу кремации.

К теме ухода из жизни, как оказалась, Сябитова относится совершенно спокойно. Она активно об этом говорит и даже обсуждает похороны с семьей. Так, она уже точно знает, как все будет организовано после ее кончины.

«Детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти. Хочу, чтобы меня кремировали. Почему? Потому что не хочу лежать в сырой земле», - призналась Сябитова изданию PROZVEZD.

По словам Розы, после кремации ее дети поедут в Сицилию, там обязательно возьмут яхту, выйдут в море и развеют ее прах над водной гладью. Причем такие указания она дала не просто так. Дело в том, что Сябитова намерена настолько загрузить родных, чтобы у них не было времени на страдания.

Ранее Роза Сябитова дала совет ищущей жениха балерине Анастасии Волочковой.