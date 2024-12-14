Роза Сябитова объяснила, почему жених дочери Охлобыстина сбежал перед свадьбой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Иван Охлобыстин рассказал, что за неделю до свадьбы его 25-летней дочери Варвары от девушки сбежал жених. По мнению Розы Сябитовой, такое явление довольно часто встречалось во все времена.

«Ситуации, когда женихи сбегали со свадьбы, известны давно. Если обратиться к психологии, то причин такого поведения может быть много. Это и страх перед обязательствами, когда начинается конкретика: подача заявления в ЗАГС, подготовка к свадьбе», — рассказала она.

Сваха добавила, что чаще всего нервы не выдерживают у женихов. При этом она напомнила, что поколение миллениалов по-своему переживает разлуку с родным домом.

«Это поколение миллениалов, характерные особенности которых — долгое проживание с родителями, постоянные сложности с поиском работы. Может быть, бывший жених дочки Охлобыстина, как яркий представитель поколения миллениалов, раздумал жениться», — допустила она.

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