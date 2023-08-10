«Королевская история»: Роза Сябитова вышла на связь с роскошными пионами
Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова похвалилась своим цветущим садом.
© Lomohov Anatoly/East News
Главная сваха страны Роза Сябитова похвасталась в социальных сетях своим цветущим садом. Ведущей популярного шоу «Давай поженимся» пришлось потратить немало сил и времени, чтобы облагородить дачный участок. Об этом сообщает Пятый канал.
Звезда шоу-бизнеса выложила видеоролик, где она во всей красе представила свои загородные угодья с цветущими зелеными насаждениями.
Сябитова приложила много усилий, чтобы наслаждаться прекрасным садом с вишневыми деревьями, кустарниками смородины, а также розами и черными тюльпанами из Амстердама, пионами и лилиями.
«Похвалюсь. Смотрите, какие у меня красивые лилии. А вот это прямо королевская история. Ой, как красиво», – похвасталась 61-летняя телеведущая.
Сваха регулярно наводит порядок на участке и не забывает про огород: в отремонтированную теплицу она посадила помидоры и огурцы.
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