Посидеть в кресле актера может любой желающий: вместо музея из легендарного дома Абдулова сделали гостиницу

Новые собственники легендарного дома Александра Абдулова на Валдае сделали там ремонт и начали сдавать его посуточно. Об этом сообщает kp.ru.

Актер театра и кино Александр Абдулов еще при жизни называл свой дом на Валдае «отдушиной». Он часто приезжал туда отдохнуть от тяжелых будней, поскольку был уверен, что там царит особая атмосфера.

После смерти знаменитого артиста поговаривали, что в избе откроют музей памяти Абдулова. Но в 2012 году вдова звезды «Чародеев» выставила дом на продажу.

Как передает источник из Валдайского агентства недвижимости, особняк был оформлен на жену Абдулова и его друга. Мужчина до последнего хотел, чтобы там открыли музей, однако Юлия пообещала отдать свою долю другому человеку. Так, в 2019 году избу выкупила молодая пара.

Со временем в коттедже лопнули трубы и сгнил балкон. Поэтому новым собственникам пришлось его восстанавливать.

«Но вся мебель от Абдулова осталась – деревянные столы, его кресло-качалка. Сейчас дом сдают посуточно. Еще там организовали фотозоны и проводят фотосессии», – цитирует агента по недвижимости kp.ru.

На участке теперь стоит банный чан с надписью «Дом Абдулова». Новые владельцы занимаются реставрацией избы, чтобы придать ей первоначальный вид. Только вот музей там открывать не планируют. Дом сдают в аренду для семейного отдыха.

Ранее мы писали, что бывший возлюбленный журналистки Ксении Собчак купил виллу Аллы Пугачевой в Юрмале за 600 миллионов рублей.