Ровесница дочери: бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев показал 23-летнюю избранницу

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором раскрыл новую возлюбленную. Ей оказалась 23-летняя российская гимнастка Ангелина Шкатова, передает StarHit.

Со своей второй женой Вячеслав развелся в 2023 году. Пара разошлась мирно. А сегодня фанаты Малафеева увидели, как выглядит его новая девушка. По возрасту Шкатова является ровесницей дочери своего избранника.

Однако уже к этому возрасту Ангелина получила серебряную медаль по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Прежде девушка говорила, что из-за тренировок у нее нет времени на отношения. В настоящий момент, видимо, она сделала выбор в пользу отношений.

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