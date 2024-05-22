«Рот пока кривой»: Божена Рынска вернулась в Россию и сделала пластическую операцию

Журналистка Божена Рынска вернулась из Латвии в Россию и сделала пластическую операцию.

Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь». По его информации, Рынска оперировалась в Москве.

Источник приводит высказывание Божены, которая заявляла, что скоро может не въехать в Россию, а хирургов в Европе не нашла.

К публикации приложен скриншот со страницы журналистки – в одном из постов она показала лицо спустя 2,5 недели после подтяжки. Рынска сообщила, что это промежуточный результат, а на скулах сохраняется «огромный отек».

«Рот пока кривой, и это тоже так надо… Через три месяца рот вернется в относительную симметрию», - написала у себя Рынска.

Она рассказала, что под глаза вводился жир – собственный рассосался из-за похудения. Под челюстью сейчас «разбухшие ткани», так будет еще несколько недель.

По словам журналистки, реабилитация была легкой, боли не чувствовалось. Швы около ушей Рынска назвала «произведением искусства».

Ранее журналистка высказывалась о проживающих в Латвии россиянах и назвала их животными.