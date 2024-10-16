Россиянка дебютировала на показе Victoria's Secret

Модель из Вязьмы Виктория Евсеева дебютировала на показе Victoria's Secret. Кадры россиянки были опубликованы в зарубежном журнале Elle.

За рубежом состоялся модный показ бренда Victoria's Secret, в котором приняли участие известные манекенщицы, в том числе и Тайра Бэнкс. Также на мировой подиум вышла 21-летняя россиянка из Вязьмы с накладными крыльями и на высоких каблуках.

Известно, что Виктория начала свою карьеру, будучи 14-летним подростком. Она участвовала в показах люксовых брендов Cahnel и Elie Saab, а также неоднократно попадала в рейтинг сайта по моделингу Models.com.

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