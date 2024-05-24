Певица Любовь Успенская рассказала, как сблизилась с представителем МИД РФ Марией Захаровой

Певица Любовь Успенская призналась, что мечтает выпустить музыкальный альбом, который будет состоять из песен, написанных на стихи официального представителя министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой.

«Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — рассказала артистка в беседе с ТАСС.

Сейчас в репертуаре Успенской есть три песни на стихи Захаровой – «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Как подчеркнула певица, она всегда исполняет эти композиции на сольных концертах. И они находят очень большой отклик у поклонников.

Успенская призналась, что сблизилась с Захаровой, когда у ее дочери Татьяны Плаксиной были проблемы со здоровьем в США. По словам артистки, представитель МИД появилась, когда она «была убита горем».

«Она прислала мне стихи песни "Я слишком тебя любила", и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», - разоткровенничалась Успенская.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандал между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. По его мнению, исполнитель хита «Цвет настроения синий» таким образом решил «взбодрить» интерес к своей персоне.