НАШ ШОУБИЗ
10:01, 08 октября 2023
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Директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля

Директор Пугачевой не знает, собирается ли певица уезжать из Израиля.

Директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля

© Starface.ru

Директор Пугачевой не знает, собирается ли певица уезжать из Израиля, об этом сообщает Lenta.Ru.

7 октября в Израиле произошло обострение конфликта с соседней Палестиной. На территорию государства вошли террористы, а также военизированные колонны политического движения ХАМАС. Самые ожесточенные стычки с армией Израиля произошли на юге страны.

До сих пор в Израиле остаются многие российские знаменитости, которые переехали туда около года назад: Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Максим Галкин* (признаны иноагентами на территории РФ) и Алла Пугачева.

Известно, что семья Галкина* живет примерно посередине Израиля — в самом элитном поселении Кесария, которое местные сравнивают с российской Рублевкой. Некоторые предположили, что из-за обострения конфликта Пугачева и ее супруг планируют немедленный отъезд из страны.

Однако представитель Примадонны Елена Чупракова опровергла эти слухи.

«У меня нет информации [по этому поводу, - прим. ред.]», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче в Подмосковье.

*признан иностранным агентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Lenta.Ru
Теги:
Алла Пугачева
Максим Галкин
Израиль
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