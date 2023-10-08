Директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля

Директор Пугачевой не знает, собирается ли певица уезжать из Израиля, об этом сообщает Lenta.Ru.

7 октября в Израиле произошло обострение конфликта с соседней Палестиной. На территорию государства вошли террористы, а также военизированные колонны политического движения ХАМАС. Самые ожесточенные стычки с армией Израиля произошли на юге страны.

До сих пор в Израиле остаются многие российские знаменитости, которые переехали туда около года назад: Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Максим Галкин* (признаны иноагентами на территории РФ) и Алла Пугачева.

Известно, что семья Галкина* живет примерно посередине Израиля — в самом элитном поселении Кесария, которое местные сравнивают с российской Рублевкой. Некоторые предположили, что из-за обострения конфликта Пугачева и ее супруг планируют немедленный отъезд из страны.

Однако представитель Примадонны Елена Чупракова опровергла эти слухи.

«У меня нет информации [по этому поводу, - прим. ред.]», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче в Подмосковье.

*признан иностранным агентом на территории России