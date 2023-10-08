Директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля
Директор Пугачевой не знает, собирается ли певица уезжать из Израиля.
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Директор Пугачевой не знает, собирается ли певица уезжать из Израиля, об этом сообщает Lenta.Ru.
7 октября в Израиле произошло обострение конфликта с соседней Палестиной. На территорию государства вошли террористы, а также военизированные колонны политического движения ХАМАС. Самые ожесточенные стычки с армией Израиля произошли на юге страны.
До сих пор в Израиле остаются многие российские знаменитости, которые переехали туда около года назад: Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Максим Галкин* (признаны иноагентами на территории РФ) и Алла Пугачева.
Известно, что семья Галкина* живет примерно посередине Израиля — в самом элитном поселении Кесария, которое местные сравнивают с российской Рублевкой. Некоторые предположили, что из-за обострения конфликта Пугачева и ее супруг планируют немедленный отъезд из страны.
Однако представитель Примадонны Елена Чупракова опровергла эти слухи.
«У меня нет информации [по этому поводу, - прим. ред.]», — заявила она.
Ранее мы писали о том, что на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче в Подмосковье.
*признан иностранным агентом на территории России