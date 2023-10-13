«Это диверсия»: Диана Арбенина назвала виновников отмененного концерта в Марий Эл

Диана Арбенина обвинила власти Марий Эл в сорванном концерте, об этом сообщает Газета.Ru.

Группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной должны были выступить в Марий Эл 18 октября, однако накануне в местном парламенте разгорелась дискуссия о том, стоит ли разрешать коллективу выступление. В итоге министр культуры республики Константин Иванов заявил, что концерт певицы не состоится.

«Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны, ее политики», — объяснил решение министр.

Узнав об этом, Арбенина решила обратиться через свои соцсети к властям республики. Она заявила, что будет разбираться в случившемся.

«Этот сорванный концерт я расцениваю диверсией против гражданина РФ, который живет в своей стране, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно!» — заявила певица.

Отметим, что билеты на выступление «Ночных снайперов» до сих пор доступны для приобретения.

Ранее мы писали о том, что в Сургуте потребовали отменить концерт 49-летней певицы Дианы Арбениной.