Россияне раскритиковали новый альбом Аллы Пугачевой, состоящий из старых песен

Россияне раскритиковали новый альбом певицы Аллы Пугачевой «P.S», который вышел 1 марта. Пользователи Сети отметили, что артистка просто собрала старые композиции, а это неинтересно аудитории. Об этом сообщает Kp.ru.

Впервые за 16 лет Примадонна объявила о выходе сборника своих треков. Фанаты, узнав об этом, ожидали чего-то грандиозного, но удивить их вокалистке не удалось. С момента выпуска альбома не прошло еще и суток, а о нем уже многие высказались в негативном ключе. В социальных сетях люди негодуют, для чего Алла Борисовна решила объединить старые концертные записи, которые все уже и так многократно слушали.

Одной из причин, почему Пугачева решилась на выпуск альбома, называют желание заработать. Якобы за границей ей и ее мужу-иноагенту не хватает средств. Но, по мнению россиян, план артистки провалился. И если она что-то и получит, то явно не те деньги, на которые рассчитывала. Пользователи считают, что слушать композиции из нового сборника будут только самые преданные фанаты творчества Примадонны.

Отметим, что в альбом «P.S» вошли следующие треки: «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 композиций.

Ранее Михаил Муромов посоветовал Алле Пугачевой выпустить почтовые марки вместо альбома с песнями.