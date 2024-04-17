Россияне, приглашающие на корпоративы певицу Манижу, могут попасть под проверку

Общественник Сергей Костеренко призвал проверить людей, приглашающих на корпоративы выразившую сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам певицу Манижу Сангин.

Кроме того, он обратил внимание, что 32-летняя артистка «неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России».

«Кто может стать заказчиком подобных артистов? Видимо, те граждане РФ, которые скрытно поддерживают антипатриотические настроения», — предположил Костеренко в беседе с порталом «Подмосковье сегодня».

Он призвал внимательно присмотреться к тем, кто выбирает выступления таких артистов, как Манижа. Кроме того, общественник высказался о необходимости сплоченности и единства народа.

При этом Костеренко подчеркнул, что большинство россиян стали внимательны к выбору любимых артистов.

Ранее Манижа Сангин пожаловалась на массовую отмену выступлений в России, Белоруссии и Казахстане. Единственным заработком 32-летней артистки остались корпоративы, за которые она теперь просит 1,5 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем ранее.