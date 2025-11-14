Двое обвиняемых по делу Ларисы Долиной дали показания в суде и не признали вину

Двое обвиняемых по делу о похищении денег у певицы Ларисы Долиной дали показания в суде. Ни один не признал вину.

Подробности узнал сайт mk.ru.

14 ноября в Балашихинском городском суде проходило заседание по делу о мошенничестве в отношении певицы. Были допрошены уроженец Тольятти Андрей Основа и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев.

Выяснилось, что знакомый попросил Основу оформить карту – на нее впоследствии мошенники перевели деньги Долиной. Мужчина передал карту товарищу. Тот распоряжался ею по усмотрению. Подсудимый утверждает, что не знал о похищенных деньгах.

Леонтьев рассказал, что оформил карту по просьбе «работодателя». Ему якобы предложили подработку в интернете – за это заплатили 25 тысяч. Мошенники попросили снять деньги и передать им.

Адвокат еще одного фигуранта дела Абаз Абдулкадыров рассказал, что подобные массовые преступления начались несколько лет назад. По его словам, в таких случаях обычно ловят курьеров, а не настоящих злоумышленников.

«Я сталкивался с таким в своей практике: курьера просят получить, привезти и отдать пакет, за это простое действие ему платят тысячи полторы. И он знать не знает о своем участии в мошеннической схеме», - сообщил адвокат.

Ранее стало известно, что Долиной угрожали убийством, если она не заберет заявление о мошенничестве.