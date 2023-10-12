Россияне назвали лучших российских актеров 2023 года

Россияне назвали лучшими актерами 2023 года Хабенского и Пересильд, следует из опроса ВЦИОМ.

Константин Хабенский стал самым любимым среди россиян актером, так считают 12% опрошенных. Следом за ним идут Сергей Безруков (11%) и Владимир Машков (11%). Отметим, что в прошлом году Сергей Безруков занимал в этом рейтинге первое место.

Среди актрис лучшей россияне назвали Юлию Пересильд (11%), на втором месте оказалась Светлана Ходченкова (5%), на третьем - Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%). В прошлом году Боярская возглавляла рейтинг.

Попросили россиян оценить и самый удачный, по их мнению, российский фильм. Лидером стал «Чебурашка» с 11%. Картина «Вызов» расположилась на втором месте (9%). В тупик многих поставил вопрос о лучшем российском сериале. 60% респондентов не смогли назвать ни одного варианта.

Ранее мы писали о том, что журналист Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой. Напомним, Гагарину россияне назвали лучшей певицей.