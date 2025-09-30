«Россия устала от ее хамства и вседозволенности»: подавший в суд на Аллу Пугачеву адвокат высказался о певице

Подавший в суд на Аллу Пугачеву адвокат резко высказался о певице после ее скандального интервью. В разговоре с NEWS.ru Александр Трещев заявил, что Россия устала от хамства и вседозволенности эмигрировавшей артистки.

Ветеран боевых действий в Афганистане отметил: в комментариях россиян к своему иску он не видел «ни одного доброго слова» об Алле Пугачевой, которую уже давно презирают на Родине. По мнению Александра Трещева, певица с самого начала своей карьеры ощущала вседозволенность, когда благодаря связям стала обладательницей квартиры в центре Москвы.

«Нет ни одного доброго слова о Пугачевой. Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности. Даже если мы посмотрим на самый старт ее благополучия. Каким образом она приобрела свою первую квартиру в центре Москвы? Заплатила коммерческую цену? Или символическую, что было позволено приближенным к власти в то время? Простые-то люди платят рыночную цену», — возмутился юрист.

Александр Трещев добавил, что в настоящее время артистка зарабатывает внушительные суммы на авторских правах авторов своих хитов. При этом, как подчеркнул адвокат, сама она не работала над созданием композиций.

«У Пугачевой здесь есть недвижимость, она получает авторские отчисления. Да, сама не писала песни, но годами активно скупала права на песни других авторов, талантливых, за бесценок. Это тоже целая схема, в которой предстоит разобраться. [Пугачева] зарабатывает минимум 28 млн рублей на авторских правах. Возможно, что и больше», — отметил Александр Трещев.

Напомним, недавно Алла Пугачева дала первое за три года интервью, в котором открыто выразила свою политическую позицию. Александр Трещев обратил внимание на то, что певица восхваляла главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева и сожалела о его смерти. Юрист также заявил, что выступившая с критикой властей РФ артистка оскорбила ветеранов боевых действий, и потребовал от нее 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

