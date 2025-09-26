«Периодически люди какие-то приезжают»: Пугачева зарабатывает в России, сдавая замок в Грязи в аренду

Жители деревни Грязь рассказали, что замок певицы Аллы Пугачевой на самом деле не пустует. Соседи артистки признались – особняк сдают в аренду под мероприятия. Об этом сообщает aif.ru.

Алла Борисовна покинула Россию с семьей еще в 2022 году. С тех пор она несколько раз возвращалась на Родину, но лишь ненадолго, поэтому большую часть времени ее знаменитый замок в Грязи пустует. СМИ неоднократно писали, что особняку уже давно требуется ремонт – фасад обваливается и появилась плесень. Но ремонтировать его Примадонна не спешит.

Один из коренных жителей деревни Игорь рассказал — соседи Аллы Пугачевой говорят, что она сдает теперь замок в аренду. Также иногда туда приезжает дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

«Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают», - поделился Игорь.

Сама же Пугачева признавалась, что ее дом сейчас пустует, но продавать она его не планирует. По словам певицы, она надеется, что в будущем дети смогут в нем вновь жить.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева с мужем тратят на замок в деревне Грязь 1,2 млн рублей в месяц.