Россия неожиданно появилась на «Евровидении»

На «Евровидении» показали рекорд, установленный коллективом из России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В полуфинале «Евровидения», которое сейчас проходит в Швейцарии, на экранах показывали рекорды, установленные разными странами. В какой-то момент организаторы показали коллектив «Бурановские бабушки», участвовавший в конкурсе в 2012 году.

Выяснилось, что фольклорная группа из России стала коллективом с наибольшим суммарным возрастом участников (403 года).

Напомним, в 2012 году группа «Бурановские бабушки» заняла второе место на конкурсе с песней Party for everybody. В 2014 году коллектив, выступавший на «Евровидении», потерял право на бренд, который принадлежал ООО «Дом Людмилы Зыкиной». Часть коллектива была уволена, а бывшие солистки сейчас выступают под названием «Бабушки из Бураново».

Ранее мы писали о том, что умерла 86-летняя участница «Бурановских бабушек», выступавшая на «Евровидении».