«Россия мне должна»: Максим Покровский* назвал себя совладельцем нефти, газа и других ресурсов страны

Уехавший в США лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что рассчитывает вернуться в Россию ради заработков. Он назвал себя совладельцем нефти газа и всех остальных ресурсов страны.

«Я гражданин этой страны, она мне должна, я для нее что-то сделал. Я являюсь совладельцем нефти, газа, всех остальных ее ресурсов. Поэтому хотел бы немножко от нее получить», — заявил Покровский* в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Как подчеркнул музыкант, он готов даже судиться не только с Россией, но и с обществом, для которого он якобы что-то сделал.

«Я действительно считаю, что, то общество и та страна, из которой я уехал, мне многое должна. Просто по закону. И я буду за это судиться», — заверил Покровский*.

Он также пожаловался на тяжелую жизнь в США, отметив, что вынужден ехать в гастрольный тур «в таких условиях, на которые бы не пошел в России».

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что Максим Покровский* не сможет реанимировать свою карьеру в обозримом будущем. По его словам, артисту долго нужно будет извиняться и стоять на коленях перед Россией, чтобы его простили после всего того, что он делал и делает.

*Признан иностранным агентом на территории России