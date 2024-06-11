«Будущего у него нет»: продюсер высказался об уехавшем из РФ Максиме Покровском*

Уехавший из России лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан иностранным агентом на территории РФ) не сможет реанимировать свою карьеру в обозримом будущем. Такое мнение в разговоре с сайтом «Страсти» озвучил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Он запомнился публике своими хитами. Изначально он был талантливым артистом, однако на сегодняшний день человек себя полностью уничтожил. Покровский* потерял всяческое уважение публики, упал ниже плинтуса. Я скажу, что музыкант сейчас творит такие вещи, которые для адекватных и хороших людей непонятны. Он делает какие-то вещи, которые уничтожали и продолжают уничтожать его как личность», - поделился шоумен.

Дворцов отметил, что прямо сейчас лидер «Ногу свело!» не имеет каких-либо карьерных перспектив в России.

«Будущего у него нет. Реанимировать карьеру, по крайней мере, если вдруг с него снимут статус иноагента, не получится. Ему долго нужно будет извиняться и стоять на коленях перед Россией, чтобы его простили после всего того, что он делал и делает. Статус артиста он давным-давно потерял. Он потерянный человек, забытый уже людьми. Сейчас он пытается как-то показать, что у него якобы все хорошо, что за границей он чуть ли не икру ест ложкой. Понимаете? Но на самом деле это же не так. Этот человек просто лицемер и хамло», - резюмировал продюсер.

О том, как Покровский* стал популярен, почему уехал из России и что с ним сейчас, читайте здесь.

*(признан иностранным агентом на территории РФ)