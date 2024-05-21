«Россия меня предала и обворовала»: Невзоров* ответил на просьбу прокуратуры изъять имущество его семьи

Прокуратура Санкт-Петербурга попросила суд признать семью Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ) «экстремистским объединением» и передать принадлежащую ей недвижимость в пользу государства. Журналист отреагировал на эту инициативу в резких высказываниях.

Невзоров* пояснил, что ему все равно на материальные вопросы: они его совершенно не интересуют.

«Россия меня предала и обворовала, ничего общего с ней я иметь и не хочу; а на остатки былой роскоши — я давно „махнул рукой“», — написал он в своем Telegram-канале.

Жена-иноагента не согласилась с мужем. Лидия Невзорова переживает, что ее 80-летняя мама-блокадница может остаться без дома. Женщина недавно пережила инфаркт, поэтому Невзорова обеспокоена за ее благополучие.

Невзоров* уехал из страны в 2022 году. Тогда же против него возбудили дело по статье о фейках ВС РФ. Журналиста заочно арестовали.

В 2023 году прокуратура потребовала изъять у журналиста два земельных участка в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива. В ведомстве считают, что он их приобрел незаконно.

Ранее певица Елизавета Гырдымова, больше известная под псевдонимом Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ), продала квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей.

*(признаны иноагентами на территории РФ)