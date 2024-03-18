«Россия — хорошая «кормушка»»: зачем украинские артисты получают гражданство РФ

За последние дни несколько украинских артистов получили российское гражданство. В их числе: Анна Дзюба (Асти), Таисия Повалий, Любовь Успенская и другие. Продюсер Сергей Дворцов объяснил, в чем причина такой тенденции.

Эксперт уверен, что артисты при помощи российского гражданства собираются обеспечить свое финансовое благополучие.

«Россия в их понимании — хорошая „кормушка“. Если сравнить Украину и Россию, то гонорары у нас, естественно, намного выше. Скорее всего, они сделали это ради „плюшек“, каких-то льгот, денег», — цитирует его Абзац.

Каждый из артистов, по словам Дворцова, думает только о себе. Соответственно, получение российского гражданства для них — финансовая подушка безопасности. Звезды хотят показать, что россияне их признают, и они гордятся страной, где работают.

Продюсер считает, что получение российского гражданства осложнит гастроли артистов за рубежом: им станет сложнее зарабатывать в недружественных странах. Но, если бы у звезд не было паспорта РФ, то они могли бы давать там концерты. Он уверен: теперь им придется столкнуться с отказом или выступать за маленький гонорар.

Ранее 70-летняя певица Любовь Успенская получила гражданство России. Подробнее читайте здесь.