Россия должна постараться, чтобы я вернулся: Артур Смольянинов* заявил, что не жалеет об отъезде
Смольянинов* рассказал, что «Россия должна постараться» для его возвращения.
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Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что не жалеет об отъезде из России, об этом сообщает Woman.ru.
В 2022 году актер окончательно уехал из России. О нынешнем месте жительства он не рассказывает, но журналисты предполагали, что он живет и работает в Латвии.
Смольянинов* признался, что некоторое время до отъезда сомневался в своих намерениях, но после объявления мобилизации решил уезжать.
«Я думал, сомневался. Последней каплей стала мобилизация. До этого была надежда, что все остановится», — объяснил он.
Актер отметил, несмотря на то, что ему пришлось фактически заново строить карьеру в другой стране, он не разочаровался в своем решении.
«Я научился прислушиваться к себе. Это вызов, конечно, но мне судьба благоволит и сталкивает с невероятными людьми. У меня ощущение, что я в каком-то кино нахожусь», — рассказал он.
При этом возвращаться в Россию Смольянинов* пока что не собирается. Он отметил, что скучает по дому, детям и родителям, но лететь обратно он не готов.
«Россия должна сильно постараться, чтобы я захотел в нее вернуться. Она предала нас всех. Страна лишила меня работы, лишила меня семьи, лишила меня всего, в общем-то…», — объяснил Смольянинов*
Ранее мы писали о том, что певица Юлианна Караулова с семьей уехала из Россию в Турцию.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга