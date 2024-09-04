Российскую фолк-певицу Хелавису обманули в Германии почти на 2 млн рублей

Известную российскую фолк-певицу Хелавису (Наталья О'Шей) из группы «Мельница» обманули телефонные мошенники в Германии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в конце августа проживающая в Мюнхене исполнительница ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником сотового оператора и сообщил, что у артистки заканчивается договор с компанией, вследствие чего ей нужно срочно продлить соглашение.

В итоге на номер знаменитости пришло СМС с номером, который она продиктовала аферисту. Затем Хелависе позвонил якобы сотрудник Госуслуг и рассказал, что ее профиль взломали.

Уточняется, что певице звонили «сотрудник»" правоохранительных органов, Центробанка и других организаций, которые требовали перевода денег Хелависы на безопасный счет, что она в итоге и сделала.

Суммарно мошенники похитили 1,8 млн рублей. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее певец Олег Газманов рассказал, что едва не стал жертвой мошенников как Лариса Долина.