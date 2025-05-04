«Такое количество любви и счастья!»: Данила Козловский впервые за два года выступил в России

Актер Данила Козловский впервые за два года выступил в России. Звезда фильма «Экипаж» отпраздновал день рождения на сцене в Москве и поделился соответствующими кадрами в личном блоге.

3 мая Даниле Козловскому, который, по слухам, уехал из России, исполнилось 40 лет. Свой юбилей актер отметил на сцене театра в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. Артист опубликовал в соцсети фото и видео с мероприятия и признался, что получил огромное количество «любви» и «счастья».

«Вчера я сыграл „Фрэнка“ в Москве. В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Такое количество любви, эмоций, дорогих сердцу слов, смеха, радости, пения хором и счастья! Невероятный день. Спасибо!» — высказался Данила Козловский.

Отметим, что звезда «Экипажа» также планирует выступить со спектаклем 20 июня в Театре эстрады.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя со своим моноспектаклем Frank по странам Европы. Артиста обвиняли в эмиграции, но он опроверг слухи и заявил, что Россия — его дом и Родина.

Ранее сообщалось о том, что глава ФПБК Виталий Бородин призвал Данилу Козловского «не прятаться за юбкой» и открыто высказать свою позицию: «Неужели тебе не стыдно? Признайся уже наконец!»