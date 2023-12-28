Российского оперного певца Ильдара Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков отстранен от спектаклей в некоторых театрах Европы. Его имя исчезло из составов постановок в трех операх: Парижской, Венской и Цюрихской.

На это обратил внимание Telegram-канал «Оперного балета».

Известно, что в Цюрихе Абдразаков участвовал в опере «Итальянка в Алжире», в Вене пел в «Набукко», а в Париже исполнял партию в «Дон Кихоте».

Абдразаков получил популярность после успеха на конкурсе в Парме, который состоялся в 2000 году. После него артист пел в театре Ла Скала. В России он известен по проектам «Маска» и «Голос».

Ранее сообщалось, что сайт певца Филиппа Киркорова заблокировали. Это произошло после того, как артист посетил скандальную вечеринку в «голом стиле». Провайдер объяснил блокировку технической необходимостью.