Провайдер объяснил причину блокировки сайта Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован после скандала, разгоревшегося вокруг «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Как пояснил хостинг-провайдер, компания «Спринтхост», ограничение работы сайта вызвано технической необходимостью.

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», - заявили РБК в организации.

Там также добавили, что в настоящее время пытаются связаться с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.

«Сложившаяся ситуация — это просто невероятное стечение обстоятельств», — уточнили в «Спринтхосте».

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что сайт Филиппа Киркорова оказался заблокирован вечером 27 декабря. На главной странице ресурса красуется удивленный кот, а также сообщение с просьбой зайти позднее. Контент сайта недоступен. На главной странице говорится, что «Сайт заблокирован», появляется «ошибка 4030».