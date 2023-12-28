Провайдер объяснил причину блокировки сайта Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой
Провайдер заявил, что блокировка сайта Филиппа Киркорова не связана с вечеринкой.
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Официальный сайт певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован после скандала, разгоревшегося вокруг «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Как пояснил хостинг-провайдер, компания «Спринтхост», ограничение работы сайта вызвано технической необходимостью.
«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», - заявили РБК в организации.
Там также добавили, что в настоящее время пытаются связаться с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт заработал в ближайшее время.
«Сложившаяся ситуация — это просто невероятное стечение обстоятельств», — уточнили в «Спринтхосте».
Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.
Ранее мы писали, что сайт Филиппа Киркорова оказался заблокирован вечером 27 декабря. На главной странице ресурса красуется удивленный кот, а также сообщение с просьбой зайти позднее. Контент сайта недоступен. На главной странице говорится, что «Сайт заблокирован», появляется «ошибка 4030».