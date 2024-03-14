Российского кинорежиссера Александра Митту выписали из больницы

90-летнего российского режиссера Александра Митту выписали из больницы, куда он попал в ноябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС его помощник Геннадий Иванов.

Он пояснил, что народный артист РФ находится дома. Не уточняется, когда его Александра Митту выписали из больницы.

По словам Иванова, Александр Наумович чувствует себя нормально и «общается с близкими».

Режиссер был госпитализирован еще 12 ноября. У него была высокая температура. Позже стало известно, что самочувствие Александра Наумовича ухудшилось на фоне ранее перенесенных инсульта и пневмонии. Состояние артиста оценивалось как тяжелое — он лежал в реанимации. Затем звездного пациента перевели в обычную палату.

В декабре сообщалось, что Александр Митта утратил трудоспособность после ишемического инсульта.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».