Российское юрлицо группы «Би-2» ушло в минус на 8 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что после отъезда из России и получения гражданства Молдовы члены группы «Би-2» не ликвидировали свой бизнес на родине. В итоге за 2023 год компания ООО «Группа Би-2» потерпела убытки на 8 млн рублей.

Согласно открытым данным, руководителем бизнеса является Анастасия Короткова, а ее соучредителями Шура «Би-2» и Игорь Бортник* (признан иноагентом на территории РФ).

Журналисты сообщили, что музыканты сейчас живут за счет гастролей за границей. Так, за ближайшие пару месяцев они планируют выступить 16 раз.

Ранее мы писали о том, что президент Молдовы Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе.

*признан иноагентом на территории РФ.