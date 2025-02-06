«Российским СМИ давала одни интервью, а иностранной прессе совсем другое»: Юлиан признался в неуважении к Нетребко

Певец Юлиан высказался о возможном возвращении артистки Анны Нетребко в Россию. Он отметил, что у оперной певицы «в голове только доллары».

Комментарий артиста приводит издание «Абзац».

Юлиан заявил, что не любит людей, сидящих на двух стульях. К таким он отнес оперную певицу.

«Она раньше российским СМИ давала одни интервью, а иностранной прессе заявляла совсем другое. Я таких людей не уважаю», - поделился певец.

Он допускает, что потом Нетребко станет говорить, якобы все ее заявления против России – это фейк. Юлиан не ждет возвращения артистки в Россию – ему «все равно». Певец напомнил, что сложностей с возвращением у нее быть не должно – Нетребко не закрывали границу.

Ранее сообщалось, что 53-летняя певица появилась в мини-платье. Интернет-пользователи отметили ее «идеальные ноги».