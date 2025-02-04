НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 февраля 2025, 12:29
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«Какие идеальные ноги»: 53-летняя Анна Нетребко снялась в мини-платье

53-летняя оперная певица Анна Нетребко показала стройные ноги в мини-платье.
«Какие идеальные ноги»: 53-летняя Анна Нетребко снялась в мини-платье

© Starface.ru

Оперная певица Анна Нетребко снялась в мини-платье и продемонстрировала стройные ноги в 53 года. Фанаты артистки восхитились ее красотой и тем, как она ухаживает за собой. Фото она опубликовала в личном блоге.

Нетребко поделилась с поклонниками, что отправилась в США. Во Флориде Анна сфотографировалась в черном коротком платье с прозрачными рукавами. Образ певица дополнила белыми туфлями и сетчатыми носочками, а также солнцезащитными очками.

«Какая вы красивая», «Вы великолепны», «У вас потрясающий вкус», «Боже, какие идеальные ноги», «Ошеломительно выглядите», - написали поклонники вокалистки в Сети.

«Какие идеальные ноги»: 53-летняя Анна Нетребко снялась в мини-платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, Анне удалось заметно похудеть, причем за короткий период времени. Из-за этого ее обвиняли в использовании «Оземпика» — препарата для диабетиков, на котором сбросили вес многие звезды. Однако сама Нетребко это отрицает. Она заявляла, что привела себя в форму благодаря правильному питанию и активному образу жизни.

Ранее посол Украины пытался сорвать концерт певицы Анны Нетребко в Словакии.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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