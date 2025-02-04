«Какие идеальные ноги»: 53-летняя Анна Нетребко снялась в мини-платье
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Оперная певица Анна Нетребко снялась в мини-платье и продемонстрировала стройные ноги в 53 года. Фанаты артистки восхитились ее красотой и тем, как она ухаживает за собой. Фото она опубликовала в личном блоге.
Нетребко поделилась с поклонниками, что отправилась в США. Во Флориде Анна сфотографировалась в черном коротком платье с прозрачными рукавами. Образ певица дополнила белыми туфлями и сетчатыми носочками, а также солнцезащитными очками.
«Какая вы красивая», «Вы великолепны», «У вас потрясающий вкус», «Боже, какие идеальные ноги», «Ошеломительно выглядите», - написали поклонники вокалистки в Сети.
К слову, Анне удалось заметно похудеть, причем за короткий период времени. Из-за этого ее обвиняли в использовании «Оземпика» — препарата для диабетиков, на котором сбросили вес многие звезды. Однако сама Нетребко это отрицает. Она заявляла, что привела себя в форму благодаря правильному питанию и активному образу жизни.
Ранее посол Украины пытался сорвать концерт певицы Анны Нетребко в Словакии.