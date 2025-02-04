«Какие идеальные ноги»: 53-летняя Анна Нетребко снялась в мини-платье

Оперная певица Анна Нетребко снялась в мини-платье и продемонстрировала стройные ноги в 53 года. Фанаты артистки восхитились ее красотой и тем, как она ухаживает за собой. Фото она опубликовала в личном блоге.

Нетребко поделилась с поклонниками, что отправилась в США. Во Флориде Анна сфотографировалась в черном коротком платье с прозрачными рукавами. Образ певица дополнила белыми туфлями и сетчатыми носочками, а также солнцезащитными очками.

«Какая вы красивая», «Вы великолепны», «У вас потрясающий вкус», «Боже, какие идеальные ноги», «Ошеломительно выглядите», - написали поклонники вокалистки в Сети.