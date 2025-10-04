«Российский зритель — расист»: Антон Долин* высказался об отечественном кинематографе

Кинокритик Антон Долин* (признан иностранным агентом на территории РФ) высказался о специфике российскного кинематографа. На YouTube-канале «Популярная политика» он рассказал, какие фильмы хуже всего собирают кассу.

По словам Антона Долина* меньше всего популярны картины, в которых принимают участие актеры неевропейской внешности.

«Российский зритель в своем большинстве — расист. Если люди, с которыми что-то происходит на экране, — это не белые люди, похожие на него самого, то российский зритель не очень-то интересуется, что там происходит», — пояснил ведущий.

Антон Долин* подметил, что советские люди воспринимали болливудские фильмы как нечто экзотическое, из-за чего такие ленты пользовались популярностью. Однако после развала СССР тенденция поменялась.

«Когда начался свободный рынок и люди сами стали выбирать, на что ходить в кино, не были популярны ни индийские, ни китайские фильмы, ни фильмы с актерами-афроамериканцами», — добавил кинокритик.

Телеведущий подчеркнул, что только отечественному продукту удалось успешно заменить Голливуд и какие-то европейские фильмы.

Ранее мы писали, что Антон Долин* получил гражданство Молдовы.

