Кинокритик Антон Долин* получил гражданство Молдовы

Кинокритик Антон Долин* (признан иноагентом на территории РФ) получил гражданство Молдовы. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента республики Игоря Захарова.

Уехавший из России кинокритик Антон Долин* получил паспорт Молдовы. Соответствующий указ был подписан 21 августа президентом страны Майей Санду. Документы вскоре опубликуют на официальных источниках.

Напомним, Антон Долин* стал широко известен благодаря работе в шоу «Вечерний Ургант», где он был приглашенным экспертом до 2020 года. Критик рассказывал, что его работа в программе прекратилась после негативной рецензии фильма «Союз спасения».

В марте 2022 года Долин* покинул Россию, а в октябре того же года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота рассказала, зачем скрывала российское гражданство.

*признан иноагентом на территории РФ.