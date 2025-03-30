Российский рэпер nkeeei пригласил Билли Айлиш записать песню для его альбома.

Накануне американская певица опубликовала видео под трендовую песню «Гламур», после чего ролик завирусился по всему Интернету. Эта новость не прошла и мимо исполнителя хита.

Рэпер решил попытать удачу и лично написал Билли с предложением записать совместный трек для его нового альбома. Об этом она рассказал в личном блоге. Если артистка согласится, то nkeeei будет ждать в Беларуси, чтобы создать дуэт.

Также белорусский певец попросил своих поклонников помочь ему: он призвал подписчиков начать писать под публикациями Айлиш просьбы записать коллаборацию с nkeeei.

Напомним, артист выступает в паре со своими друзьями, с которыми они перепели песню «Мой мармеладный» Кати Лель.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл объединилась с Билли Айлиш, чтобы помочь 15-летней жертве пожаров в Лос-Анджелесе.

Также сообщалось, что Катя Лель объявила, что заморозила яйцеклетку и хочет стать мамой во второй раз.