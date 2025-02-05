Меган Маркл объединилась с Билли Айлиш, чтобы помочь 15-летней жертве пожаров в Лос-Анджелесе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл объединилась с певицей Билли Айлиш ради школьницы, которая лишилась дома в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Пару недель назад Меган Маркл вместе с мужем побывала в городе Альтадена, который был практически полностью уничтожен. Там бывшая актриса познакомилась с 15-летней школьницей и ее матерью, чей дом был полностью разрушен из-за пожаров. Подросток призналась, что больше всего жалеет о том, что сгорела ее любимая футболка с концерта Билли Айлиш, которая осталась в стиральной машинке.

Тогда жена принца Гарри призналась, что не знакома лично с 23-летней певицей, однако она пообещала сделать все, чтобы достать для подростка футболку от любимой артистки.

Сегодня герцогиня Сассекская вышла на связь с подписчиками и с растроганным выражением лица рассказала, что у нее получилось исполнить желание девочки. Она записала голосовое сообщение для Билли Айлиш, и певица передала посылку для поклонницы. Меган показала то, что прислала Айлиш – мерч, небольшую стопку фирменных футболок, а также подписанную виниловую пластинку.

«Я подумала обо всех, кого знала, и записала голосовое сообщение, в котором сказала: "Пожалуйста, может ли кто-нибудь передать это голосовое сообщение Билли Айлиш? Вот о чем я прошу". Я даже не знаю, что это значит, но это подписано для девочки! Я сейчас напишу ее маме, я просто хотела поделиться с вами, ребята», — сообщила Меган Маркл.

Ранее стали известны условия развода принца Гарри и Меган Маркл.