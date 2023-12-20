Российский блогер рассказал, сколько денег потратил на жизнь во Франции

Популярный российский блогер и тиктокер Саша Теслонд раскрыл свои траты на жизнь во Франции. Об этом он заявил в эфире проекта «Пушка» во «ВКонтакте».

Как признался Теслонд, уровень жизни немного выше среднего в Париже обойдется в 600-700 тысяч рублей в месяц. Артист подчеркнул, что во Франции высокие цены на аренду, вследствие чего больше всего денег он тратил именно на оплату жилья. Вдобавок блогер нередко посещал различные рестораны и концерты в Париже.

Тиктокер объяснил, что уехал во Францию в 2022 году ради обучения в местном университете. За высшее образование звезде пришлось отдать порядка 700 тысяч рублей. Через год Теслонд решил вернуться в Россию, поскольку устал от жизни сразу на две страны.

Ранее российский стендап-комик Александр Долгополов заявил, что столкнулся с высокими ценами и налогами в Германии. По словам юмориста, в западных странах сейчас зафиксирован кризис жилья, поэтому в Германии крайне проблематично найти квартиру по доступной цене.