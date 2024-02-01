Российский блогер признался, что не знает русский алфавит и таблицу умножения

Популярный российский блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия Давыдов) рассказал, что не знает полностью русский алфавит, а также таблицу умножения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу официально заявить, что не знаю нашего алфавита. Ну то есть я примерно его знаю, но там, где начинаются всякие у х ф ш ч ц ь ъ, там я путаюсь и не знаю правильного порядка», - рассказал ютубер.

Мэддисон также уточнил, что не знает падежей, таблицу умножения, таблицу Менделеева и «многих других вещей». Он подчеркнул, что не испытывает необходимости в подобных знаниях.

Напомним, Илья Мэддисон начал карьеру блогера на Rutube, где выпускал ролики в период с 2008 по 2011 год. После этого стал размещать свои видео на YouTube и на Twitch. Считается одним из первых блогеров, начавшим создавать юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр в России.

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