Называет себя долларовым мультимиллионером: кинувший сына в снег блогер Косенко задолжал ФНС 4 млн

Блогер Сергей Косенко, который попал в скандал из-за броска сына в снег, оказался должником. У него обнаружили долг перед ФНС в размере 4 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Косенко позиционирует себя как долларового мультимиллионера, однако почему-то до сих пор не погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. В России на блогера оформлены две фирмы.

Прежде у него уже возникали проблемы с налоговой. Его искали приставы из-за 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве.

В настоящий момент Косенко продолжает активно вести бизнес и находится в поиске зарубежных брендов для рекламы и сотрудничества. При этом скандальным блогером интересуются российские правоохранители и требуют выдать его для проверки на соблюдение налогового законодательства.

Ранее бросившийся младенца в снег блогер Косенко решил пожертвовать деньги детям с ДЦП. Пользователи считают, что он таким образом пытается реабилитироваться.