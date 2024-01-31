Называет себя долларовым мультимиллионером: кинувший сына в снег блогер Косенко задолжал ФНС 4 млн
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Блогер Сергей Косенко, который попал в скандал из-за броска сына в снег, оказался должником. У него обнаружили долг перед ФНС в размере 4 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Косенко позиционирует себя как долларового мультимиллионера, однако почему-то до сих пор не погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. В России на блогера оформлены две фирмы.
Прежде у него уже возникали проблемы с налоговой. Его искали приставы из-за 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве.
В настоящий момент Косенко продолжает активно вести бизнес и находится в поиске зарубежных брендов для рекламы и сотрудничества. При этом скандальным блогером интересуются российские правоохранители и требуют выдать его для проверки на соблюдение налогового законодательства.
Ранее бросившийся младенца в снег блогер Косенко решил пожертвовать деньги детям с ДЦП. Пользователи считают, что он таким образом пытается реабилитироваться.