Российский актер получил главную роль в известном американском сериале

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне американского сериале «Мистер и Миссис Смит». Российский артист сыграет в картине главную роль.

Эйдельштейн сыграет в картине мистера Смита. Кто станет его партнершей по проекту — не сообщается. Ходили слухи, что главную женскую роль в сериале исполнит Билли Айлиш, но ее участие в шоу не подтвердилось, сообщает Deadline.

Сериал студии Amazon вышел на экраны в феврале 2024 года. В центре сюжета — история двух шпионов, которым приходится выдавать себя за супружескую пару. Главных героев сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин.

В новом сезоне шоу в центре сюжета будет совершенно другая история.

Марк Эйдельштейн недавно сыграл вместе с российским актером Юрой Борисовым в фильме «Анора», завоевавшем главный приз Каннского кинофестиваля. После этого Марк стал постоянно ездить в США на различные мероприятия, где познакомился с разными голливудскими актерами.

Ранее актер встретился в США с Тимоти Шаламе, с которым его уже долгое время сравнивают поклонники. Они пообщались и даже сделали совместное фото на премии Gotham Awards 2024 в Нью-Йорке.