Российский актер обогнал Леонардо Ди Каприо по уровню популярности в 2024 году

Актер Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года. Рейтинг опубликовал портал «Кинопоиск». Звезде «Слова пацана» удалось обойти даже голливудскую знаменитость Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Газета.Ru.

Благодаря участию в популярных проектах, а также скандалам Никита смог возглавить рейтинг. Конкуренцию ему составляли известные иностранные актеры, но все они оказались на более низких позициях. Так, вторую строчку занял Джейсон Стэйтем, а третью — Леонардо Ди Каприо.

А вот первое место среди самых популярных актрис в 2024 году заняла голливудская звезда, а не российская — Ана де Армас. За ней на второй позиции разместилась Юлия Снигирь, а на третьей — Маргарет Куолли.

Отметим, что в 2024 году имя Никиты Кологривого довольно часто фигурировало в скандалах. Все началось с того, что он дал интервью, в котором нелестно высказался о мастерстве коллег, а также принизил заслуги актеров без образования. А спустя некоторое время после этого он попал под арест за дебош в ночном заведении. Он приставал к сотруднице и даже покусал ее.

Ранее Никита Кологривый рассказал, сколько получает за один съемочный день.