Надежда есть: смогут ли гости 80-тысячного концерта Кадышевой вернуть деньги в случае его отмены

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» 66-летняя Надежда Кадышева анонсировала масштабный концерт в «Лужниках». Площадка рассчитана на 80 тысяч зрителей. Концерт должен состояться через год — в июне 2026-го. Впереди у организаторов и артистки много времени. Но что если произойдет ЧП и концерт отменят, например, по состоянию здоровья звезды? Сайт «Страсти» выяснил у Сергея Жорина, смогут ли в таком случае фанаты вернуть деньги.

По словам эксперта, зрители и слушатели имеют полное право на возврат денежных средств за приобретенные билеты. Оно закреплено в российском законодательстве статьей 51.1 Основ законодательства РФ о культуре и законом «О защите прав потребителей».

Если деньги отказываются возвращать, то необходимо для начала подать письменную претензию организатору или билетному агенту. Средства в таком случае должны вернуть в течение 10 дней. Если ответа нет, то надо идти в суд и обращаться в Роспотребнадзор с жалобой. При этом, по словам Жорина, суд может обязать организатора вернуть не только стоимость билета, но и компенсировать моральный вред и выплатить неустойку.

Если билет был приобретен через сервис, возврат осуществляется через него. При этом агент может вернуть только сумму без учета сервисного сбора, если иное не предусмотрено условиями продажи.