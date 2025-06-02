Надежда есть: смогут ли гости 80-тысячного концерта Кадышевой вернуть деньги в случае его отмены
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Солистка ансамбля «Золотое кольцо» 66-летняя Надежда Кадышева анонсировала масштабный концерт в «Лужниках». Площадка рассчитана на 80 тысяч зрителей. Концерт должен состояться через год — в июне 2026-го. Впереди у организаторов и артистки много времени. Но что если произойдет ЧП и концерт отменят, например, по состоянию здоровья звезды? Сайт «Страсти» выяснил у Сергея Жорина, смогут ли в таком случае фанаты вернуть деньги.
По словам эксперта, зрители и слушатели имеют полное право на возврат денежных средств за приобретенные билеты. Оно закреплено в российском законодательстве статьей 51.1 Основ законодательства РФ о культуре и законом «О защите прав потребителей».
Если деньги отказываются возвращать, то необходимо для начала подать письменную претензию организатору или билетному агенту. Средства в таком случае должны вернуть в течение 10 дней. Если ответа нет, то надо идти в суд и обращаться в Роспотребнадзор с жалобой. При этом, по словам Жорина, суд может обязать организатора вернуть не только стоимость билета, но и компенсировать моральный вред и выплатить неустойку.
Если билет был приобретен через сервис, возврат осуществляется через него. При этом агент может вернуть только сумму без учета сервисного сбора, если иное не предусмотрено условиями продажи.
Таким образом, в случае отмены концерта по любой причине, включая проблемы со здоровьем, зритель имеет законное право на возврат денежных средств за билеты. Если организатор отказывается выполнять свои обязательства, можно защитить свои права через суд или Роспотребнадзор.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее Жорин прокомментировал вызов на допрос сына Надежды Кадышевой. На молодого человека написала заявление бывшая девушка, у которой он взял в долг.