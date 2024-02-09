Российские приставы разыскивают зарабатывающего 1 млн долларов в месяц Влада A4

Российские приставы разыскивают белорусского блогера Владислава Бумагу, известного под псевдонимом Влад A4, который задолжал налоговой почти 300 тысяч рублей, а также не оплатил несколько дорожных штрафов.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ежемесячные доходы 27-летнего Бумаги составляют около миллиона долларов, а годовой оборот его компаний за 2023 год превысил 455 миллионов рублей.

Известно, что несколько месяцев назад блогер уехал из России и сейчас проживет в Дубае.

Ранее СМИ выяснили, что за 40 минут выступления Бумага получает почти миллион рублей. Благодаря внушительному заработку он смог подарить избраннице квартиру около Кремля за 500 миллионов рублей.

Также сообщалось, что Бумага скоро станет отцом — его избранница Юлия Годунова ждет ребенка. Будущие родители провели гендер-пати, на котором присутствовали звезды шоу-бизнеса, в том числе рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой.