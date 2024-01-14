Раскрыт пол будущего ребенка блогеров Влада Бумаги и Юлии Годуновой

27-летний блогер Влад Бумага скоро станет отцом — его избранница Юлия Годунова ждет ребенка. Молодые родители провели гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша.

Кадры с гендер-пати Юлия опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). На мероприятии присутствовали звезды шоу-бизнеса, в том числе рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой.

Когда блогеры нажали на красную кнопку, за их спинами появился розовый цвет, который говорит о том, что у супругов родится девочка.

Юлия призналась: с самого начала она знала, что ждет девочку. Вместе с Владом они думали над женскими именами и нашли много подходящих.

«Было смешно, что за день до праздника Влад сказал: «Ну что, завтра узнаем, что у нас будет дочка», — написала девушка.

Напомним, Влад является популярным блогером в РФ. По информации в СМИ, за 40 минут выступления он получает почти миллион рублей. Благодаря внушительному заработку он смог подарить избраннице квартиру около Кремля за 500 миллионов.