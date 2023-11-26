Российские олигархи захотели видеть на своих корпоративах Софию Ротару, об этом сообщает mk.ru.

Накануне стало известно о том, что богатые российские предприниматели не захотели приглашать на свои частные мероприятия Аллу Пугачеву. А вот спрос на Софию Ротару по-прежнему остается высоким, рассказал один из организаторов концертов.

Однако, несмотря на высокий спрос, продюсеры понимают ситуацию и не связываются с Ротару.

«Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить ее на другую певицу. Лично на Софию Михайловну даже не выходил, потому что все понимаю. Она всегда была максимально осторожной, тем более в таких острых моментах», - рассказал один из организаторов.

Экс-директор Ротару Сергей Лавров подтвердил, что певицу до сих пор хотят видеть на корпоративах. Но в этом году певица вряд ли приедет в Россию, рассказал он.

«София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию, когда на Украине объявляли военное положение. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году ее снова не будет. Она вообще сейчас почти не работает и мало контактирует с кем-либо», - объяснил Лавров.

Ранее мы писали о том, что хирург Артур Дзотцоев рассказал о пластических операциях 76-летней Софии Ротару.