Российские музыканты выступили на разогреве у группы Джареда Лето в Бухаресте

Российские музыканты выступили на разогреве у группы Thirty Seconds to Mars на концерте в Бухаресте. Шоу состоялось 25 октября. Об этом сообщает Kp.ru.

Коллектив из Челябинска под названием 12Limbs не особо известен в России, но зато артисты уже несколько раз принимали участие в концертах больших звезд. Так, они сотрудничали с Джонни Деппом и его группой Hollywood Vampires. А в октябре этого года им выпала возможность спеть перед фанатами Джареда Лето.

Россияне признались, что публика осталась довольна их музыкой.

«Полный развал устроили и вообще не стыдно ни за одну секунду этого шоу», - рассказали артисты.

К слову, Джаред Лето не скрывает, что по-прежнему любит российских поклонников и коллег, несмотря на обстановку в мире. Он даже заявил, что приедет с концертом в Россию, как только представится такая возможность. За это на Украине его осудили.

Ранее российские фанатки Джареда Лето атаковали его в социальных сетях. Девушки просят, чтобы он приехал к ним с выступлением.